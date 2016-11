Corpo encontrado boiando no mar pode ser de turista

18/11/2016 às 10:00h Enviado por: Samuel Castro

Turista sumiu na última terça-feira, no Pontal do Atalaia Foto: Divulgação

Pescadores encontraram um corpo boiando na manhã de ontem na orla de Arraial de Cabo. A suspeita é de que seja do turista Eduardo Chaves de Oliveira, de 28 anos, que desapareceu na última terça-feira, enquanto nadava na localidade da Prainha, no Pontal do Atalaia.



O corpo, ainda não identificado, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araruama, onde passará por uma perícia para saber se é do desaparecido.

Desde o desaparecimento, buscas foram realizadas por equipes do Corpo de Bombeiros da Guarda Marítima da Capitania dos Portos. Lanchas e mergulhadores foram usados em pontos próximos para encontrar o turista. Em circunstâncias normais, o procedimento a ser feito no Instituto Médico Legal (IML) de Araruama seria, inicialmente, o de reconhecimento visual e de impressões digitais se o corpo não estivesse em estado de decomposição. Diante dessa situação, exames de DNA deverão ser realizados, caso não haja condições do reconhecimento através de arcada dentária. Eduardo era morador de Araruama.