Secretaria de Educação inicia enquadramento do magistério

17/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Os servidores da Educação com três anos de efetivo tempo de serviço devem comparecer à Secretaria Foto: Divulgação

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e com base da Lei complementar nº 12, de 27 de junho de 2012, que dispõe sobre o Estatuto de Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Município, convoca os servidores pelo edital SECAD nº 1/2016, para fazer o devido enquadramento do magistério. Os servidores da Educação com no mínimo três anos de efetivo tempo de serviço, na classe de origem, devem comparecer na Secretaria de Educação para entrega devida das documentações, visando o enquadramento do mesmo, mediante promoção de carreira.



Os interessados devem acessar o portal da Prefeitura, por meio do link www.cabofrio.rj.gov.br, e assim acompanhar os documentos necessários e apresentá-los na Secretaria Municipal de Educação, na Rua Florismundo Batista Machado, 9, no Centro de Cabo Frio, entre os dias 21 e 25 de novembro, das 9h às 12h e das 14h às 17h.