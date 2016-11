‘Chefão’ do tráfico atrás das grades

17/11/2016 às 10:55h Enviado por: Samuel Castro

Arilson foi encaminhado à 126ª DP (Cabo Frio) por policiais militares que cumpriram mandado Foto: Divulgação

Um mandado de prisão da Operação Constantino II, criada para desarticular o tráfico de drogas em regiões de Cabo Frio, foi cumprido, na manhã de ontem, no município, por policiais do 25ºBPM (Cabo Frio). Identificado como Arilson Lisboa Roque, de 19 anos, o preso é acusado de ser um dos líderes do tráfico da Favela do Lixo, em Manoel Corrêa, e foi encontrado na Rua Sete, na comunidade, após denúncias anônimas.



Arilson foi encaminhado à 126ªDP (Cabo Frio) e depois transferido para um presídio do Rio. A Operação Constantino II foi iniciada há quatro meses pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público Estadual, com apoio da Coordenadoria de Inteligência da Polícia Militar e da Superintendência de Inteligência do Sistema Penitenciário.

O objetivo era cumprir mandados de prisão temporária contra 51 pessoas acusadas dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de uso restrito. Os responsáveis pela operação conseguiram cumprir 17 mandados de prisão e prenderam outros dois traficantes em flagrante.

As prisões ocorreram no Rio de Janeiro, Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Campos. A Operação Constantino foi deflagrada em outubro de 2015, para desarticular uma quadrilha responsável pelo venda e distribuição de drogas em municípios da Região dos Lagos.