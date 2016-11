Bombeiros procuram por homem que sumiu no mar

17/11/2016 às 10:25h Enviado por: Samuel Castro

A vítima estava nadando na região turística de Prainha Foto: Divulgação

Equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas por um homem ainda não identificado que desapareceu no mar de Arraial do Cabo, na noite da última terça-feira.



Segundo as informações preliminares dos Bombeiros e da Capitania dos Portos, a vítima estava nadando na região turística conhecida como Prainha, no Pontal do Atalaia, quando desapareceu na água.

Segundo a Guarda Marítima, equipes foram enviadas para os pontos onde as buscas estão sendo realizadas com a ajuda de lanchas e mergulhadores que participam dos trabalhos.