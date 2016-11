PM dá ‘preju’ de R$ 55 mil no tráfico

16/11/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

O preso informou aos policiais onde estariam escondidas as ‘cargas’ de entorpecentes Foto: Divulgação

Um homem acusado de gerenciar o tráfico de drogas na comunidade da Estradinha, em Cabo Frio, foi preso, na madrugada de ontem, por policiais do 25º BPM (Cabo Frio. Após denúncia anônima de que Wesley da Silva dos Santos, o WL, estaria em uma residência na Rua Dimas Teixeira, separando ‘cargas de drogas’, os PMs o flagraram com três sacolas nas mãos, contendo entorpecentes.



WL ainda tentou fugir. O acusado também revelou o local onde seria sua ‘base’ do tráfico, na Estrada do Alecrim, naquela região, e mais drogas foram apreendidas. Ao todo, foram achadas 2.200 buchas de maconha, 930 cápsulas de cocaína, 978 pedras de crack, 10 munições calibre 9mm e um caderno de anotações do tráfico. O valor estimado da carga seria de R$ 55 mil. Ele foi levado para a 126ª DP (Cabo Frio), e autuado por tráfico.

Menor apreendido - Um adolescente de 16 anos foi flagrado com drogas, por policiais do 25º BPM, no bairro Boca do Mato, em Cabo Frio, na madrugada de ontem.

Os militares contaram que foram até a localidade para verificar uma denúncia que informava que criminosos estariam vendendo drogas.

Os PMs surpreenderam o menor com 30 trouxinhas de maconha, 18 cápsulas de cocaína e R$ 20 em espécie. O rapaz foi encaminhado para 126ª DP (Cabo Frio), onde foi autuado por fato análogo ao crime de tráfico de drogas. Segundo levantamentos do Serviço Reservado do batalhão de Cabo Frio, os traficantes da Boca do Mato estariam usando menores em grande escala para a venda de drogas.