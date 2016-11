Animal marinho emociona ‘multidão’ na Praia do Forte

16/11/2016 às 09:30h Enviado por: Samuel Castro

Dezenas de pessoas foram à praia do Forte, em Cabo Frio, para acompanhar o drama do animal Foto: Divulgação

Um drama com final feliz. Assim pode ser resumida a situação de um animal marinho albino, provavelmente um leão-marinho ou lobo do mar, ontem na Praia do Forte, em Cabo Frio. Horas após aparecer no local muito cansado e agressivo, mobilizando uma multidão e equipes da prefeitura e do Corpo de bombeiros, o bicho voltou para o mar sozinho no começo da tarde, em meio a aplausos das pessoas no local.

O animal apareceu por volta de 4h30 e logo despertou a curiosidade das poucas pessoas que perambulavam no local. Parecendo estar perdido, andou por cerca de 150 metros na areia. A medida em que o dia amanhecia e a notícia do aparecimento corria as redes sociais, várias pessoas se dirigiram para o local, formando uma autêntica ‘corrente’ de solidariedade. Mas indócil e cansado, o animal afugentava quem tentava se aproximar. Um grupo de agentes ambientais formou uma área de isolamento para tentar dar tranquilidade ao bicho e fazer com que tivesse espaço para voltar para a água.



De acordo com o biólogo Eduardo Pimenta, que esteve no local, trata-se de um leão-marinho ou de um lobo-marinho. O animal recebeu toda proteção até decidir voltar para o mar, por volta de 14h. Ele caminhou lentamente em direção a água sob aplausos de dezenas de pessoas.