‘Guerra’ deixa polícia em alerta

15/11/2016 às 15:45h Enviado por: Samuel Castro

Dez homens em cada comunidade estão fazendo revezamento para impedir novos conflitos Foto: Divulgação

Policiais do 25ºBPM (Cabo Frio) montaram um esquema especial por tempo indeterminado para garantir a segurança de moradores e comerciantes nas comunidades do bairro Esperança, em Cabo Frio. A medida foi adotada por causa de uma ‘guerra’ pelo controle do tráfico de drogas, deflagrada por grupos de traficantes rivais, no último fim de semana.



A ‘guerra’ resultou na morte de dois homens, sendo o primeiro caso no Morro do Valão, onde bandidos numa moto passaram atirando contra as vítimas. Uma delas morreu no local e o outro homem ficou ferido. No Morro do Limão, após a morte do rapaz na comunidade vizinha, traficantes invasores, em atitude de ‘vingança’, também mataram um homem e balearam outro.

Por determinação do comando da unidade, dez policiais integram um esquema especial, em cada comunidade, com viaturas. Eles fazem rondas permanentes para evitar outros conflitos que possam ocorrer.

Os dois corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Araruama e o caso registrado na 126ªDP (Cabo Frio). Inicialmente, os policiais da delegacia local não detectaram o envolvimento das vítimas com o tráfico. O estado de saúde dos sobreviventes não foi divulgado.