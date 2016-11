PM apreende drogas em comunidade do município

15/11/2016 às 10:55h Enviado por: Samuel Castro

As drogas estavam na casa Foto: Divulgação

Policiais do 25ºBPM (Cabo Frio) apreenderam drogas na comunidade do Buraco do Boi, em Cabo Frio, na noite do último domingo. Os PMs encontraram, inicialmente, um saco com 15 cápsulas de cocaína e cinco tabletes de maconha próximos de duas mulheres, na entrada de uma casa abandonada. Desconfiados, os policiais foram até a residência e encontraram mais 268 cápsulas de cocaína. As mulheres, de 18 e 57 anos, chegaram a ser conduzidas para a 126ªDP (Cabo Frio), onde foram ouvidas como testemunhas e liberadas em seguida. Todo o material ficou apreendido na distrital.



Segundo a polícia, investigações serão feitas para identificar os traficantes responsáveis pelo tráfico no local.