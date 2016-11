Inscrições para cursos terminam no fim do mês

15/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Cinco por cento das vagas são reservadas a pessoas com deficiência Foto: Divulgação

A Prefeitura de Araruama, através da Secretaria de Educação, mantém até o fim do mês, inscrições para preenchimento de vagas nos cursos oferecidos pela Escola Municipal Politécnica Antônio Luiz Pedrosa para o ano letivo de 2017. Cinco por cento das vagas são reservadas para pessoas com deficiência.



Para se inscrever nos cursos pós médio, o candidato deve ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando o último ano; para os cursos concomitantes, é necessário estar cursando a segunda ou terceira série do Ensino Médio. No ato de inscrição, é preciso apresentar na secretaria da Escola Técnica original e cópia de RG ou CNH, CPF e comprovante de residência atualizado. A prova será realizada no dia 08 de janeiro de 2017, às 9 horas, sendo constituída de redação e questões objetivas de português e matemática. As inscrições devem ser feitas na Secretaria da Escola Politécnica, que fica no Centro Empresarial Delfim Carvalho – Av. Brasil nº 10 – 3º andar – Centro. Araruama, no horário: das 8h às 21h, de segunda à sexta–feira.