14/11/2016 às 18:34h Enviado por: Rennan Rebello





Todos os setores públicos da Prefeitura de Cabo Frio funcionarão normalmente hoje. A sede da Prefeitura e todas as suas repartições terão funcionamento normal. Não foi decretado ponto facultativo. Amanhã, feriado do Dia da Proclamação da República, serão mantidas apenas, em sistema de plantões ou prontidão, as atividades essenciais do município, como a área de limpeza e saúde.