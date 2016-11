Ação retira cercas de áreas invadidas no Centro Hípico

14/11/2016 às 11:05h Enviado por: Rennan Rebello

Invasões são combatidas em parques ambientais da cidade Foto: Divulgação

A Secretaria de Meio Ambiente de Cabo Frio, em operação com a Coordenadoria Geral de Assuntos Fundiários, Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBIO) e Unidade de Policiamento Ambiental (Upam), fez ação para coibir invasões e desmatamentos no Parque Municipal do Mico Leão Dourado e na Apa da Bacia do Rio São João, situados no bairro Centro Hípico.



Na ação foram retiradas cercas e mourões de áreas invadidas e parceladas irregularmente. A operação contou com vários agentes públicos ligados aos respectivos órgãos da operação.

O Parque Municipal do Mico Leão Dourado é uma unidade de proteção integral, que tem por objetivo, a defesa dos últimos remanescentes florestais do bioma Mata Atlântica em Tamoios. O local é destinado à educação ambiental e ao turismo ecológico.