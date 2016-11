Sebrae realiza Fórum de Turismo e Gastronomia para os empresários

14/11/2016 às 16:00h Enviado por: Rennan Rebello

Os profissionais do turismo e da gastronomia terão a oportunidade de terem dicas preciosas para enfrentar a crise. No dia 22, das 14h às 20h, o Sebrae/RJ promove o Fórum de Turismo e Gastronomia de Cabo Frio. O evento será realizado no Hotel Paradiso, na Passagem.

Especialista em cultura digital, Gil Giardeli vai falar na abertura sobre “Grandes Tendências – Mídias sociais e seu impacto no negócio do turismo”. A seguir, três empresários da hotelaria e gastronomia comandam um “talk show” sobre o tema.

Após as palestras, será promovido, às 18h, um encontro de articulação e contatos com operadoras e agências de viagens do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, às 18h. O objetivo é que hotéis, restaurantes e agências de receptivo de Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo se articulem com as operadoras. A ideia é que os hoteleiros e donos de restaurantes apresentem suas propostas e tarifas especiais para a criação de pacotes de fins de semana, feriados e de férias, estimulando a ida de turistas para a Região dos Lagos. “O Fórum chega em boa hora porque estamos na véspera da alta temporada e precisamos de mecanismos para atrair mais turistas nesta época de crise”, comentou Kakayo Paixão, dono do Restaurante Paixão do Peró, que atua há 25 anos na gastronomia de Cabo Frio.