Policia Civil investiga morte em São Pedro. A PM fez prisões em Cabo Frio e Araruama

14/11/2016 às 10:20h Enviado por: Rennan Rebello

Policiais da delegacia de São Pedro investigarão o homicídio ocorrido na Ponta do Ambrósio Foto: Divulgação

Os policiais da 125ª DP (São Pedro) investigam um homicídio ocorrido na Ponta do Ambrósio, em São Pedro da Aldeia, na manhã de ontem. A vítima foi encontrada carbonizada em um terreno baldio, na Rua Antônio Araújo Mendonça, próximo ao Colégio Estadual Vital Brazil.



Como as chamas destruíram partes onde ficam os órgãos genitais, apenas exames, a serem feitos no Instituto Médico Legal (IML) de Araruama - para onde o corpo foi levado - poderão determinar se a vítima era um homem ou mulher.

Cabo Frio - Na Rua Amazonas, na Praia do Siqueira, em Cabo Frio, policiais do 25º BPM (Cabo Frio) prenderam dois maiores e apreenderam um menor de 16 sob acusação de tráfico de drogas. Ao ser abordado, o menor estava com uma sacola na mão com 24 papelotes de cocaína, dez buchas de maconha e R$ 1.100. Os três foram encaminhados à 126ªDP (Cabo Frio), onde o menor ficou apreendido por fato análogo ao tráfico de drogas.

Durante outra ocorrência, também na Praia do Siqueira, desta vez na Rua Medeiros, a Polícia Militar apreendeu outro menor, de 16 anos, traficando. Após receber uma denúncia passando informações sobre o tráfico de drogas no local, nome e caraterísticas físicas do menor, os policiais flagraram o adolescente com cinco trouxinhas de maconha de R$15. Ele foi encaminhado para a 126ªDP, em Cabo Frio, e ficou apreendido por prática ilícita de tráfico de drogas.

Araruama - Policiais do batalhão de Cabo Frio também prenderam um homem com drogas na Rua Encantado, no bairro Bananeiras, em Araruama, no final da noite de sábado. O preso, de 18 anos, estava com 13 buchas de maconha, dois pinos de cocaína, um rádio comunicador, um celular e R$187 em espécie. Ele confessou que estava traficando e contou o nome do chefe do tráfico. Ele foi encaminhado para a 118ªDP (Araruama), onde ficou preso por tráfico de drogas