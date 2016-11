Empresários: preocupação com verão e alta temporada

13/11/2016 às 15:20h Enviado por: Rennan Rebello

Preocupados com a alta temporada do verão, que começa logo após o Natal, empresários do setor de turismo de Cabo Frio fizeram reunião com o objetivo de propor ações para minimizar os problemas que ocorrem nesta época do ano. A preocupação aumentou por causa da falta de transição no governo municipal, já que a maior cidade da Região dos Lagos terá um novo prefeito no dia 1º de janeiro.



“Nosso desafio é defender o ambiente, as praias do Forte, do Peró, do Foguete, o Parque da Costa do Sol, as dunas, a Ilha do Japonês e tudo mais do nosso patrimônio histórico e cultural para serem visitados pelos turistas de todos os lugares. O turista de qualidade movimenta a fragilizada economia local e aumenta o emprego e a renda”, disse o presidente da Federação Estadual do Convention Bureau (CVBx), Marco Navega.

Representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, operadores de telefonia e a Ampla também participaram do encontro, além de todos os representantes da cadeia do turismo (hotéis, pousadas, restaurantes, casas de shows, etc.). “A nossa intenção é montar uma grande operação para enfrentar os problemas da alta temporada e saber como vai ser a transição de governo”, disse Muniz.