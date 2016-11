Marcos Palmeira visita escola para gravar série sobre sustentabilidade

13/11/2016 às 10:18h Enviado por: Rennan Rebello

Ator global esteve com alunos do projeto Trama Cultural Foto: Divulgação

Alunos do projeto ‘Trama Cultural’, realizado na Escola Municipal Andrade Muller, em Araruama, receberam a visita do ator global Marcos Palmeira, que esteve na unidade escolar para gravar um vídeo para a série “Manual de sobrevivência do século XXI”, que mostrará ações que estão sendo feitas no Brasil para a melhoria da qualidade de vida, com foco na sustentabilidade.



Construir peças decorativas ou utilitárias, utilizando fibras naturais sobre tear manual é a proposta operacional do projeto Trama Cultural, realizado pela Secretaria de Educação em parceria com a Concessionária Águas de Juturnaíba, fornecedora das fibras vegetais (papiro e sombrinha-chinesa), provenientes da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Ponte dos Leite, bem como o necessário apoio logístico ao adequado desenvolvimento do projeto. Dividida em 13 episódios e gravada em várias cidades do Brasil, a produção vai falar sobre práticas sustentáveis e novas formas de se relacionar com o mundo. Marcos Palmeira será o apresentador da série no canal Cine Brasil TV.

“Espero poder mostrar ações concretas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. A série fala de assuntos com os quais sempre tive ligado, como a causa ambiental e ecológica”, disse Marcos, que tem uma fazenda na qual produz orgânicos, a Glamurama.