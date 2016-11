Cinco presos em ações da PM

13/11/2016 às 11:00h Enviado por: Rennan Rebello

Em Cabo Frio, agentes prenderam um homem com duas pistolas calibre 9 mm e três carregadores Foto: Divulgação

Cinco homens foram presos, entre a tarde de sexta-feira e a manhã de ontem, durante ações de policiais do 25ºBPM (Cabo Frio) em diferentes municípios da região. Na Favela do Corte, em Araruama, os PMs surpreenderam Maicon da Silva Marques, de 18 anos, após receberem informações sobre a localização de um foragido da justiça. O acusado ainda tentou fugir pulando muros de várias casas, mas acabou sendo localizado num imóvel abandonado. Na delegacia, os agentes descobriram que Maicon tinha um mandado de prisão por tráfico de drogas. Também na sexta-feira, militares receberam denúncia de que o chefe do tráfico no bairro Bonsucesso, em Saquarema, estava escondido num bar do bairro. Luiz Antônio Amorim dos Santos, o Leleco ou 2L, 34, foi encaminhado para a 124ªDP (Saquarema), onde os agentes constataram que contra ele havia um mandado de prisão por tráfico de drogas.

Em Araruama, sexta-feira à noite, PMs faziam patrulhamento de rotina na Rua Pernambucana, no bairro Fazendinha, quando dois jovens efetuaram disparos contra a viatura e fugiram. Os agentes fizeram buscas pela região e localizaram Luiz Paulo dos Santos Domingues, 19, e Bruno Marinho dos Santos, 26, que estavam com um revólver calibre 38, com quatro munições intactas e duas flagradas, além de drogas e dinheiro.

Já na manhã de sábado, outra informação anônima levou os policiais a uma casa na Rua Abelardo Barbosa, no Jardim Esperança. No endereço, os PMs encontraram Fabiano Vitorino de Souza, o Coringa, que guardava duas pistolas e quatro carregadores dentro do armário da residência. Ele foi levado para a 126ªDP (Cabo Frio), onde acabou autuado por porte ilegal de arma.