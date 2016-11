Prisões em duas cidades

12/11/2016 às 12:00h Enviado por: Sergio Soares

Os policiais da delegacia de São Pedro da Aldeia instauraram inqúerito para apurar homicídio Foto: Divulgação

Um rapaz foi preso em Iguaba Grande com um ‘tijolo’ de 1kg de maconha, uma muda da erva, 150 buchas da mesma droga, 50 sacolés de cocaína e um cartão do Bolsa Família, na última quinta-feira. Policiais do 25ºBPM (Cabo Frio) chegaram ao suspeito, numa casa da Travessa Pedro José, após receberem uma denúncia anônima de que no local havia um esconderijo montado por traficantes do bairro Sopotó.





Segundo a PM, o rapaz afirmou sobreviver do Bolsa Família e da venda de drogas. Encaminhado para a 129ªDP (Iguaba Grande), onde o caso foi registrado, ele permanece preso e responderá por tráfico.





São Pedro - Em São Pedro da Aldeia, o corpo de uma mulher foi encontrado em estado avançado de decomposição no bairro Rua do Fogo, na noite da última quinta-feira. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima e o cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araruama. O caso foi registrado na 125ª(São Pedro da Aldeia) e segue sob investigação.





Menor - Um adolescente foi apreendido em São Pedro da Aldeia, com 4 cápsulas de cocaína e R$19. O menor tinha passagens por tentativa de homicídio e tráfico de drogas. PMs realizavam um patrulhamento de rotina na Rua Marechal Castelo Branco, no bairro São João, quando viram o rapaz de bicicleta. Durante a abordagem, ele jogou uma sacola com as drogas e o dinheiro em baixo de um caminhão.