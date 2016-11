Casimiro de Abreu dedica atividades de saúde ao Novembro Azul.

12/11/2016 às 12:00h Enviado por: Laryssa Moura

Foto: Divulgação

Após a realização de um intenso trabalho de controle e prevenção ao câncer de mama, realizado no último mês por meio da Campanha Outubro Rosa, chegou a vez do tom azul ganhar espaço em Casimiro de Abreu. Para sensibilizar os homens sobre a importância do cuidado preventivo com a saúde, o município abraçou também, por mais um ano, a campanha Novembro Azul, e desenvolve diversas atividades específicas nas unidades de saúde para o público masculino durante todo o mês.





“Culturalmente o homem procura menos o serviço de saúde, quando comparado à mulher. E o nosso objetivo é modificar esta realidade, chamando a atenção do público masculino sobre a importância de se preocuparem com o cuidado preventivo da saúde. Nossas unidades estão preparadas para acolher e atender a todos os munícipes de forma especial este mês “, destaca o secretário de Saúde, Edson Mangefesti.





NOVEMBRO AZUL – A campanha foi desenvolvida no intuito de despertar a atenção da sociedade e principalmente do universo masculino para a prevenção do câncer de próstata, a segunda doença que mais mata homens no mundo.





O movimento surgiu na Austrália, em 2003, durante as comemorações do Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, realizado no dia 17 de novembro.





No Brasil, o Novembro Azul foi criado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, com o objetivo de quebrar o preconceito masculino de ir ao médico e, quando necessário, fazer o exame de toque.





O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima o surgimento de 61 mil novos casos da doença somente esse ano. Considerada antigamente uma doença de idosos, hoje esse tumor maligno atinge homens cada vez mais jovens.

Como qualquer câncer, quando detectado no início, a chance de cura é maior. Contudo, em estágio avançado, o estrago costuma ser irreversível.





PROGRAMAÇÃO DAS UBS´s –





– Vila Campo Alegre – Barra de São João





Dia 17/11 – Manhã: Caminhada pelo Bairro Vila Nova, com entrega de informativos e preservativos





Tarde – Agenda fechada para consulta médica somente para os homens e realização de testes rápidos.





– Centro – Casimiro





Dia 16/11 – Durante o dia, atendimento livre demanda com médica e enfermeira e palestras sobre o câncer de próstata





– Rosa Branca – Serra





Dia 10/11 – Córrego da Luz, palestras sobre a saúde do homem





Dia 18/11 – Antônio Cavalcante, palestras sobre saúde do homem





– Rio Dourado





Dia 24/11 – Palestra sobre saúde do homem, testes rápidos e vacinação dos trabalhadores.





– BNH





Dia 08/11 – Visita domiciliar para homens acima de 40 anos





Dia 09/11 – Grupo de gestante Azul (Atividades de Educação em Saúde para os pais, teste rápido)





Dia 16/11 – Grupo de gestante Azul (Atividades de Educação em Saúde para os pais, teste rápido)





Dia 17/11 – Atendimento médico, atividades de Educação em Saúde com enfermeiro e solicitações de exames





Dia 22/11 – Visita domiciliar para homens acima de 40 anos





Dia 23/11 – Grupo de gestante Azul (Atividades de Educação em Saúde para os pais, teste rápido)





Dia 29/11 – Atendimento médico e atividades de Educação em Saúde com enfermeiro na subunidade do Varjão.





– Peixe Dourado





Dia 09/11 – Teste rápido, palestras sobre câncer de próstata (dois turnos);





Dia 10/11 – Palestra com acadêmicos da UFF sobre os cuidados com a saúde do homem, câncer de próstata e bexiga.





Dia 16/11 – Atividade de educação em saúde na sala de espera com técnicos de enfermagem, prevenção e assistência à saúde do homem





Dia 17/11 – Testes rápidos, saúde bucal, palestras sobre a saúde masculina.





– Mataruna





Dia 24/11 – Palestra sobre câncer de próstata, higiene bucal e pessoal, com médico, enfermeiro e dentista





– Santa Terezinha





Dia 08/11 – Atividades de educação em saúde





Dia 10/11 – Bate papo com médico de família e homens convidados





Dia 11/11 – Realização de testes rápidos





– Industrial





Dia 16/11- Palestras sobre os cuidados com a saúde do homem, 13h





Dia 23/11 – Palestras sobre os cuidados com a saúde do homem, 13h





– Centro/ Barra de São João





Dia D 24/11 – Palestras sobre os cuidados com a saúde do homem, realização de testes rápidos e solicitação de exames de próstata





– Professor Souza





Dia 16/11 – Visita da equipe aos trabalhadores da empresa OASIS





Dia 17/11 – Visita da equipe aos trabalhadores da OASIS





Dia 18/11 – Visita da equipe aos trabalhadores da Belas Águas





– Palmital





Dia 24/11- Palestras sobre os cuidados com a saúde do homem