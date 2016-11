Festa do Feijão de Cantagalo terá atrações até o próximo domingo

11/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

A programação da Festa do Feijão é variada e vai privilegiar artistas do município e da região Foto: Divulgação

Produtores rurais, moradores e visitantes de Cantagalo, Zona Rural de Rio das Ostras, aguardam pela abertura oficial da 12 ª Festa do Feijão e 4ª Festa do Produtor Rural, que começou ontem e vai até domingo, no Espaço Socioambiental Pau Brasil, próximo à Praça Valdemar Alves Barcelos.

A programação deste ano, com apresentações artísticas e culturais, concurso de beleza e premiações do melhor prato típico, entre outras atrações, vai privilegiar artistas do Município e da região, como Tatá Costa, Luan Sam e Cris Monteiro, além de grupos de pagode e Forró, como o Catukaí, que vem da cidade de Campos dos Goytacazes.



Também haverá apresentações de música gospel, sertanejo e danças, com destaque para as alunas do Projeto Sementes de Cantagalo, da Secretaria de Bem-Estar Social de Rio das Ostras e de integrantes da Amlid Jazz Dance, de Barra de São João. São 18 bailarinas das turmas de Dança Cigana e do Ventre, que se apresentam no sábado às 21h30 e no domingo, às 15h30.

A festa é uma realização da Associação de Moradores e Produtores Rurais de Cantagalo, com apoio da Prefeitura de Rio das Ostras.