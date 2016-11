Acusado de gerenciar o tráfico é preso na cidade

11/11/2016 às 09:30h Enviado por: Samuel Castro

O acusado foi preso com drogas e dinheiro na Praça da Bandeira Foto: Divulgação

Um acusado de gerenciar o tráfico de drogas do bairro Mataruna, em Araruama, foi preso com 360 gramas de maconha e R$420 na Praça da Bandeira, na noite da última quarta-feira. Segundo policiais do 25º BPM (Cabo Frio), o homem foi encontrado na Travessa Guimarães, após uma denúncia anônima.



Ao chegar, o acusado foi detido e outro homem conseguiu fugir. O caso foi registrado na 118ªDP (Araruama). O suspeito preso e responderá por tráfico de drogas. Crimes como este podem ser denunciados no município através dos telefones (22) 26650190 26652413 e o de emergência (190).