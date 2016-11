Polícia ‘caça’ falsos carteiros

11/11/2016 às 09:00h Enviado por: Samuel Castro

Os policiais da delegacia de São Pedro estão analisando imagens para tentar identificar homens Foto: Divulgação

A125ªDP (São Pedro da Aldeia) instaurou inquérito para tentar identificar os dois homens que invadiram e roubaram a residência de um empresário e dono de uma rede de lanchonetes em São Pedro da Aldeia, na última quarta-feira. Os ladrões agiram como se conhecessem os hábitos da vítima e usaram uniformes de carteiros para cometer o crime.



A vítima foi surpreendida pela manhã e conseguiu fugir pulando da varanda do segundo andar de sua casa. Vizinhos alertaram os policiais do 25ºBPM (Cabo Frio) pelo telefone de emergência 190 sobre a presença dos ladrões e uma equipe do batalhão foi chamada para tentar prendê-los, mas eles conseguiram fugir.

A vítima teve ferimentos nas pernas e foi levada para um hospital da cidade. O comandante do batalhão de Cabo Frio, tenente coronel André Henrique Silva, se confessou surpreso com a ação.

“Foi uma novidade. A população deve ficar atenta em caso de suspeita e fazer contato com a Polícia Militar através do telefone de emergência, 190”, declarou.

Os policiais da delegacia de São Pedro da Aldeia estão analisando imagens de câmeras no local para tentar identificar os autores do crime. Eles vão chamar o empresário para depor e ouvir vizinhos da casa para tentar fazer o retrato falado dos bandidos.