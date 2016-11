Cidade faz 401 anos preservando belezas naturais e bairros históricos

10/11/2016 às 14:10h Enviado por: Samuel Castro

A cidade de Cabo Frio tem pontos turísticos que são visitados em todas as épocas do ano Foto: Divulgação

No próximo domingo, Cabo Frio faz 401 anos. A cidade, que encanta a todos, oferece além de belas praias o Eco Turismo, Turismo Cultural, Turismo de Negócios e várias opções de lazer para moradores e turistas. A Praia do Forte, um dos principais pontos turísticos da cidade, além da areia branca e fina, contrastando com um mar azul intenso, abriga o Forte de São Mateus. O forte foi construído entre os anos de 1616 e 1621, com objetivo de proteger a cidade. Atualmente o monumento e seu entorno são tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAM).



Outro ponto turístico que chama a atenção de todos é o bucólico Bairro da Passagem, o mais antigo da cidade. Com ruas estreitas, calçadas com paralelepípedos e rodeadas com casas no estilo colonial, o bairro sedia a belíssima Igreja dedicada à São Benedito, que foi construída em 1701. A simplicidade do local, o ar acolhedor e aconchegante atraiu bares e restaurantes que tornam o bairro uma experiência gastronômica inesquecível.

Do mirante do Morro da Guia, localizado ao centro da cidade, é possível ver parte de Cabo Frio e o Boulevard Canal, que atrai e encanta.