Acusado de matar esposa em 2009 é preso em Guapimirim

09/11/2016 às 12:25h Enviado por: Rennan Rebello

Policiais civis da 67ªDP (Guapimirim) prenderam ontem, Antônio Fernandes Francisco, de 40 anos, em cumprimento a mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado. Ele é apontado como autor do homicídio, a facadas, da companheira à época, Edileuza da Silva Alves. O crime aconteceu no ano de 2009 em Rio das Ostras.



Após cometer o crime, Antônio deixou a cidade e fugiu para Guapimirim, onde se envolveu com outra mulher, se apresentando com nome falso, e manteve novo relacionamento amoroso. De acordo com a delegada Veronica Stiepanowez de Oliveira, titular da 67ª DP, uma mulher, ex-namorada de Antônio, procurou a unidade e comunicou que de março a outubro deste ano, recebeu diversas ofensas e ameaças vindas de seu ex-namorado, que não aceitava o fim do relacionamento.

A Polícia Civil realizou uma série de diligências com o objetivo de identificar o autor, haja vista este ter se apresentado para a vítima com nome falso. O autor foi identificado como sendo Antônio.

Após o desenvolvimento de um trabalho de inteligência, os policiais da unidade o prenderam.