Preso acusado de linchamento

09/11/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

Empresário Guilherme Crespo (foto) ficou dois meses em coma Foto: Divulgação

Um dos cinco acusados de linchar o empresário Guilherme Crespo em Búzios, no dia 6 de agosto, foi preso por policiais do 25ºBPM (Cabo Frio), quando tentava fugir da Região dos Lagos. Policiais receberam uma denúncia anônima de que os acusados estariam indo para o Rio de Janeiro na tentativa de escapar das autoridades. Foragido da Justiça, José Luiz Pereira Marcos, de 21 anos, foi encontrado num carro, na estrada de São Pedro da Aldeia.



Os policiais o encaminharam à 127ªDP (Armação dos Búzios), onde o caso foi registrado e segue sob investigações de tentativa de homicídio. O empresário Guilherme Crespo foi espancado por um grupo de aproximadamente 15 pessoas, no dia 6 de agosto desse ano, no beco de uma pousada, na Rua Manoel Toribez de Farias, no centro de Búzios.

Segundo testemunhas, ele foi acusado de roubar produtos de um supermercado. A irmã do empresário, Dayana Crespo, negou a informação, e disse que a vítima foi confundida com outra pessoa e passou a receber golpes na cabeça, com barras de ferro. Guilherme teve traumatismo craniano e ficou em coma por dois meses no Hospital Estadual de Araruama, até receber alta.

A pedido de policiais da 127ªDP (Armação dos Búzios), a Justiça decretou a prisão preventiva de cinco acusados pelo crime.

Outro caso - Na manhã de ontem, ocupantes de um carro cinza passaram atirando contra um homem que estava na Praça do Alto da Rasa, em Armação dos Búzios. Segundo testemunhas, cos riminosos estavam encapuzados e dispararam pelo menos dez tiros contra a vítima, que fugiu para dentro de uma padaria. O alvo dos ocupantes do veículo não foi atingido, mas um comerciante acabou sendo ferido por um tiro uma das pernas.

O caso foi registrado na 127ª DP (Armação de Búzios).