Suspeito de comandar o tráfico em Tangará é preso

09/11/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

Com o preso, foram encontrados a arma e as munições Foto: Divulgação

Um homem acusado de gerenciar o tráfico de drogas no bairro Tangará, em Cabo frio, foi preso na manhã de ontem por policiais do 25ºBPM (Cabo Frio). Com ele, foi encontrada uma pistola Calibre 9mm, de marca Tara, com numeração raspada, dois carregadores e 31 munições.



A prisão ocorreu após uma denúncia anônima de que o suspeito estaria em uma casa na Rua Machado de Assis, com todo o material. O acusado foi encaminhado à 126ªDP (Cabo Frio) e segundo informações da delegacia distrital, ele já tem passagem por tráfico de drogas em Campos.