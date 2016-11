Vinho’s Day: vinícolas do mundo participam de evento

08/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

No segundo dia, haverá degustação e jantar harmonizado Foto: Divulgação

Cabo Frio sediará, nos dias 11 e 12 de novembro, o Vinho’s Day, evento que reunirá as maiores vinícolas do Brasil e do mundo para uma noite de exposição, degustação e jantar harmonizado, no salão de eventos do Paradiso Corporate Hotel.



O primeiro dia do evento começa, às 18h, e será dedicado aos negócios, uma oportunidade de network para empresários de hotelaria, bares e restaurantes com diversos mercados produtores e vinícolas de várias partes do país e do mundo. Tem também presença confirmada de empresários de vários estados brasileiros.

Já o segundo dia será aberto ao público e terá uma noite de degustação e jantar harmonizado no restaurante La Mole, a partir das 19h. Os convites já estão à venda pelo site www.ingressofacil.com.br, nas lojas Carmen Steffens, Fly for Men e CVC (Cabo Frio), Pousada do Timoneiro (Arraial do Cabo), Deguster Delicatessen (Macaé) e The House of Rock and Roll (Búzios) e custam R$ 60 (somente a degustação) e R$ 130 (degustação mais jantar harmonizado). Mais informações no www.vinhosday.com.br e pelo whatsapp (22) 9 8140-5953.