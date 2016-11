Cidade completa 401 anos

08/11/2016 às 13:30h Enviado por: Samuel Castro

Município tem vista privilegiada e diferentes pontos que atraem turistas durante todo o ano Foto: Divulgação

Cabo Frio completa 401 anos no dia 13 de novembro, data da fundação da cidade, que ocorreu no ano de 1615, sendo a sétima cidade mais antiga do Brasil. A cidade é tão convidativa a passeios turísticos que sua “porta de entrada” para quem vem da capital do estado tem vista privilegiada para o Canal do Itajurú, de onde se observa a Lagoa de Araruama e mais uma série de pontos turísticos que contam a história do local, como o Morro da Guia, a Igreja Nossa Senhora de Assunção e o bairro da Passagem.



Cabo Frio foi descoberta por Américo Vespúcio em 1503, tendo sido alvo constante de ataques piratas franceses e holandeses na exploração do pau-brasil que era de excelente qualidade. Cabo Frio não passava de um simples povoado habitado por alguns portugueses, religiosos e indígenas, reunidos em uma cidade administrada pelos jesuítas e um Forte com alguns soldados. As casas eram simples, feitas de barro e cobertas de palha. As pessoas viviam da caça, da pesca e praticavam a agricultura para o seu próprio sustento.

Atualmente, o município é um grande centro turístico com vasta rede de hotéis e pousadas para turistas aproveitarem a beleza natural. As praias são famosas pela areia branca e fina. O clima tropical onde o sol brilha forte o ano inteiro e quase não chove, estimula fortemente o turismo.