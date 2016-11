Secretária de Cultura é homenageada por serviços prestados ao município

08/11/2016 às 13:00h Enviado por: Samuel Castro

Diversos grupos de dança de todo Estado participaram da homenagem feita à secretária municipal Foto: Divulgação

A secretária de Turismo, Cultura e Lazer de São Pedro da Aldeia, Sandra Coelho, foi homenageada pelo Conselho Brasileiro de Dança do Estado do Rio de Janeiro pelos serviços prestados à cultura no fim de semana. O evento ocorreu no Teatro Municipal Dr. Átila Soares da Costa e contou com a participação de diversos grupos de dança do Rio de Janeiro e Espírito Santo.



A secretária afirmou estar lisonjeada com a homenagem e que São Pedro da Aldeia é um berço da cultura do Rio de Janeiro e do Brasil. “Fiquei bastante feliz pelo reconhecimento do trabalho que realizamos com muito esforço em prol de nossa cultura, principalmente pelo fato desse evento acontecer em nossa cidade na véspera do Dia da Cultura. É sempre muito bom ser lembrada”, afirmou Sandra.

Durante o evento, houve a participação de grupos de São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Rio das Ostras, Iguaba Grande, Araruama, Rio de Janeiro e alguns municípios do Espírito Santo.