Veículo invade ciclovia e atropela vendedor de coco

08/11/2016 às 09:30h Enviado por: Samuel Castro

Homem morreu na hora ao ser atingido por carro na ciclovia Foto: Divulgação

Um homem, identificado apenas como Luiz e que teria 50 anos, morreu atropelado na RJ-140, em Manoel Corrêa, na divisa entre Cabo Frio e Arraial do Cabo na manhã de ontem. Após o atropelamento, moradores fizeram protesto e fecharam as pistas da rodovia para pedir a instalação de quebra-molas no local.

A vítima foi atropelada por um carro que, ao fazer uma ultrapassagem, invadiu a ciclovia. Luiz, que estava em uma bicicleta de carga, vendia coco na Praia do Forte e ajudava a descarregar peixe no cais. Ele morreu na hora e o motorista fugiu sem prestar socorro. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araruama.