Mostra de ‘aquareláveis’ fica em cartaz até dia 10

07/11/2016 às 13:15h Enviado por: Samuel Castro

Quadros são no formato 10x15cm e são pintados com lápis Foto: Divulgação

O Museu Casa de Casimiro de Abreu, em Barra de São João, está com mais uma atração para o público até dia 10 – a exposição de quadros em miniaturas do artista plástico Roger Vianna. O trabalho conta com 80 obras de arte, a maioria do tamanho 10×15cm, pintados com a técnica do lápis aquarelável. A entrada é franca.



Para o presidente da Fundação Cultural, Gustavo Marchiori, estas exposições valorizam o artista local. “O espaço está sempre aberto para a participação dos artistas locais. As exposições, além de preencher programação do museu, incentivam a continuidade do trabalho do pintor,” ressalvou.

A exposição está disponível todos os dias até o dia 10 de novembro, das 9h às 17h. O Museu fica na Praça As Primaveras, em Barra de São João.