Alunos com dificuldade para aprender são atendidos em centro especializado

07/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O serviço oferecido pela Secretaria Municipal de Educação acontece no contraturno escolar Foto: Divulgação

A Prefeitura de Casimiro de Abreu tem reforçado o compromisso com a função social da educação. A conquista diária acontece por meio do Centro de Atendimento Multidisciplinar ao Educando, que possibilita a superação daqueles alunos com dificuldades de aprendizagem. Desde que começou a funcionar, o espaço realiza cerca de 60 atendimentos por semana. O serviço oferecido pela Secretaria de Educação acontece no contraturno escolar.

O local conta com várias salas equipadas e recursos pedagógicos. Profissionais como psicólogos e fonoaudiólogos atuam no suporte, avaliação e intervenção das dificuldades de aprendizagem. “Dependendo do caso, o atendimento do aluno é feito individualmente ou em grupo por meio de atividades voltadas para o desenvolvimento da afetividade e da inteligência emocional”, disse a coordenadora da Educação Especial, Rosângela Ferraz.

Com o trabalho, os profissionais possibilitam a junção da família na escola e a inclusão de alunos das Necessidades Educacionais Especiais (NEE). Diante de cada caso, os jovens são encaminhados para o acompanhamento junto a Secretaria de Saúde ou a outros serviços. O Centro fica na Rua Padre Anchieta, 391, Centro.