Preso com cocaína no bairro Cláudio Ribeiro

06/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Um homem foi preso, na noite de sábado, no bairro Cláudio Ribeiro, em Rio das Ostras. Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi encontrado com 109 sacolés de cocaína e R$ 29, após uma denúncia anônima. Depois de ser detido, o homem confessou estar traficando no local. Ele foi autuado por tráfico de drogas na 128ª DP (Rio das Ostras).



Outro suspeito, indicado pelo homem detido como fornecedor da droga, foi ouvido pela polícia e liberado após prestar depoimento.