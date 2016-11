Três homens são mortos

07/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

A madrugada e a manhã de ontem foram violentas em Cabo Frio. Três homens foram mortos a tiros em diferentes bairros. Uma das vítimas foi identificada como Leandro Bastos, de 28 anos, que levou tiros no pescoço no Boulevard Canal na madrugada. O outro rapaz, assassinado no bairro Guarani, na manhã de ontem, não tinha sido identificado até a tarde de ontem. Um terceiro corpo, também de um homem, foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). O crime teria sido cometido na Estrada de Campos Novos, mas não há mais informações.



Leandro foi assassinado com um tiro no pescoço próximo ao Boulevard Canal, na Rua Major Belegard, em frente ao bar e restaurante Sabor do Canal. Policiais do 25º BPM (Cabo Frio) e a equipe do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas a vítima não resistiu ao ferimento e morreu no local. Testemunhas contaram que ele morava no bairro do Jacaré e que, na hora do crime, três suspeitos passaram em um carro prata, da marca Toyota, e dispararam. O caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio), onde será investigada a motivação e autoria do crime. Câmeras de segurança foram solicitadas para ajudar nas investigações.

De manhã, por volta das 9h30, um rapaz foi morto a tiros perto do Hospital da Criança, na Avenida Adolfo Beranger Júnior, Guarani. Policiais de Cabo Frio reforçaram o patrulhamento no local, mas o hospital ficou fechado por medida de segurança na tarde de ontem.