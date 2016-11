Banco de empregos oferece vagas em várias áreas e níveis de estudo

06/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Interessados nas vagas podem fazer cadastro presencial ou online Foto: Divulgação

O Banco de Empregos da Prefeitura de Rio das Ostras oferece vagas de empregos em diversas áreas. As oportunidades são para ambos os sexos e todos os níveis de escolaridade. Quem busca uma oportunidade de trabalho por intermédio do Banco tem mais uma ferramenta para aumentar suas chances de conquistar uma vaga. Agora é possível cadastrar on-line o currículo na página da Unidade, dentro do Portal da Prefeitura. “O cadastro traz agilidade. O candidato pode inserir seu currículo on-line, sem custos e de qualquer computador ou tablet com acesso à internet. E, quando aparece uma vaga com seu perfil, é avisado e vem ao Banco de Empregos com os documentos exigidos. Depois é pegar a carta de encaminhamento, que deverá ser entregue ao empregador”, explica a coordenadora da unidade, Maria do Carmo Trilha.



O Banco de Empregos funciona na sala 5 do Centro de Cidadania, na Rua das Casuarinas, 595, no Âncora. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Documentos – Os interessados devem levar os seguintes documentos: carteira de trabalho, CPF, identidade, comprovante de residência, currículo digitado (impresso), PIS/Pasep ou Cartão Cidadão (caso tenha) e certificado de reservista ou certificado de desobrigação (sexo masculino).

A relação de vagas também pode ser consultada no portal da Prefeitura, no endereço www.riodasostras.rj.gov.br/www/ban codeempregos/UBE_cidadao.html.