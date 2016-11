Jovem é encontrado morto

06/11/2016 às 08:55h Enviado por: Samuel Castro

Em Samburá, um homem foi preso com 154 trouxinhas de maconha e uma balança de precisão Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Um jovem de 16 anos foi assassinado, na noite da última sexta-feira, na Rua dos Macacos, em Unamar, Cabo Frio. O corpo, que segunda a perícia estava com dois tiros na cabeça e outros dois no tronco, foi encontrado no quintal de uma casa abandonada. No local, foram encontradas cápsulas de cocaína. O crime foi registrado na na 126ª DP (Cabo Frio), onde o caso será investigado.



Em Samburá, Cabo Frio, um homem foi preso após ser encontrado com 154 trouxinhas de maconha (de R$ 25 cada), uma faca e uma balança de precisão. Ele estava em uma casa na Rua Marquês de Abrantes quando foi detido por policiais do 25º BPM (Cabo Frio), que receberam uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas no endereço. A ocorrência foi registrada na 126ª DP (Cabo Frio), onde o homem foi autuado por tráfico de drogas.

Macaé – Uma ossada humana foi encontrada em um terreno na Rua W9, no bairro Lagomar, em Macaé, na última sexta-feira. A Polícia Militar foi acionada após pessoas que passavam pelo local encontrarem um osso. Após escavação, os ossos foram removidos e levados para perícia. A 123ª DP (Macaé), no Centro da cidade, registrou e está investigando o caso.