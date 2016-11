PM apreende drogas que seguiam do Rio para comunidades da cidade

05/11/2016 às 09:45h Enviado por: Samuel Castro

As drogas estavam dentro de uma mochila e foram encontradas com o homem preso pela PM Foto: Divulgação

Policiais do 32ªBPM (Macaé) deram um prejuízo de aproximadamente R$ 100 mil aos traficantes de drogas de Rio das Ostras, na última quinta-feira. Um homem de 30 anos foi detido com 3.510 pinos de cocaína e 2.030 buchas de maconha, quando tentava fugir dos policiais.



Os agentes foram até a Fazenda Coqueiro, no bairro Rio Dourado, após receberem uma denúncia anônima de que drogas estariam chegando do Parque União, em Bonsucesso, no Rio de Janeiro, para abastecer comunidades dominadas pela facção criminosa Comando Vermelho (CV), em Rio das Ostras e Macaé.

No local, os policiais militares afirmam terem visto uma moto e o piloto fugindo ao perceberem a presença da equipe. Ele foi encontrado numa estrada de terra batida, escondido numa plantação de eucaliptos, com todo o material em duas mochilas. O caso foi registrado na 123ªDP (Macaé).

Corpo - Um corpo foi encontrado por homens que realizavam plantações de mudas de árvores numa reserva biológica, na Estrada do Macuco, no bairro Rocha Leão, em Rio das Ostras, na manhã de ontem. O caso foi registrado na 128ªDP (Rio das Ostras).