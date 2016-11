Megaoperação contra o tráfico em Búzios

05/11/2016 às 09:20h Enviado por: Samuel Castro

As equipes percorreram três bairros de Armação dos Búzios em busca de traficantes, drogas e armas Foto: Divulgação

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) em operação conjunta com policiais do 25ºBPM (Cabo Frio) e de delegacias da Região dos Lagos, além de equipes de divisões especializadas da Polícia Civil, realizaram operação de repressão ao tráfico de drogas em Búzios, na manhã de ontem. A ação, denominada Operação Alta Voltagem I, resultou em prisões e apreensões. Foram cumpridos nove mandados de prisão, entre eles o do acusado de chefiar a quadrilha, Sidney José Rodrigues Júnior, o Neném.



Durante a operação, foram apreendidos 328 sacolés de cocaína, 14 pinos de cocaína, 116 buchas de maconha, um tablete de maconha, uma bacia de maconha picada, R$ 14.506,00, um revólver calibre 32 e um simulacro, nos bairros Cem Braças, Tucuns e Rasa.

De acordo com o delegado Rômulo Prado, da 127ªDP (Armação dos Búzios), responsável pela operação, o objetivo do trabalho era desarticular a venda de drogas na região. Um dos principais pontos de venda de drogas se concentrava no entorno da subestação de energia elétrica do bairro Cem Braças. O caso foi registrado na 127ªDP, para onde o material apreendido foi levado.