05/11/2016 às 14:00h Enviado por: Samuel Castro

Transporte será disponibilizado para alunos que farão Enem Foto: Divulgação

A Prefeitura de Armação dos Búzios, através da Secretaria de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia, informa que disponibilizará transporte para os alunos que participarão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), hoje e no domingo, dia 6.

O ônibus sairá da Praça do Inefi, na Rasa, às 10h e passará pelo Colégio Municipal Paulo Freire com destino à Ferlagos, Universidade Estácio de Sá e Veiga de Almeida.