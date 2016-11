Ministério Público e polícia fazem megaoeração em Búzios

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) conjuntamente com o 25ºBPM (Cabo Frio) e Policiais Civis das delegacias da Região dos Lagos e divisões especializadas da Policia Civil, realizaram na manhã de ontem, uma grande operação de repressão ao tráfico de drogas em Armação dos Búzios. A ação resultou em prisões e apreensões. O resultado do trabalho será divulgado nessa tarde durante a entrevista a coletiva na 127ªDP (Armação dos Búzios) com o delegado responsável Rômulo Prado.