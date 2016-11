Prefeitura discute normas para a utilização do som

04/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Uma audiência realizada no auditório da prefeitura de Cabo Frio deu prosseguimento ao plano criado com objetivo de alertar estabelecimentos comerciais sobre o uso de som alto. No encontro, realizado na última terça-feira, foi decidida, entre tantos outros assuntos, a liberação do uso do som e prazos de regularização dos estabelecimentos comerciais que o produzem.



Estabelecimentos como bares, restaurantes, Casas de Shows e todos os outros lugares onde há som alto na cidade foram convocados, via notificação, para participar da reunião.

A operação é uma ação conjunta de diversos setores que incluem a Secretaria de Meio Ambiente, Superintendência de Fiscalização e Posturas, Associação Comercial, Industrial e Turística de Cabo Frio, Sindicato de Bares e Restaurantes, Corpo de Bombeiros, Procuradoria Geral do Município, Secretaria de Fazenda, a Polícia Militar e o Ministério Público.

Muitas denúncias ocorreram durante a reunião. Os estabelecimentos que foram notificados e não cumpriram a determinação legal, serão autuados dentro da lei e sanções decididas por todos os participantes da reunião.

Segundo o Secretário de Meio Ambiente, Jailton Dias Nogueira Júnior, a Prefeitura quer que os estabelecimentos funcionem cumprindo a lei.