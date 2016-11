Sonho interrompido por acidente

04/11/2016 às 10:30h Enviado por: Samuel Castro

Aline sonhava com uma promissora carreira de atriz e morreu na noite de 24 de setembro no Rio Foto: Divulgação

O corpo da atriz cabofriense Aline Barreto Pais, de 24 anos, ´que morreu por causa da explosão em uma galeria subterrânea na Lapa, no Rio, foi sepultado na manhã de ontem, no Cemitério Santa Izabel, em Cabo Frio. Aline é do bairro Guarani, e estava morando no Rio há aproximadamente seis anos tentando prosperar na profissão que abraçou. Segundo a família, ela estava trabalhando nos bastidores de uma peça, era formada em filosofia e havia acabado de ser aprovada no mestrado em Sociologia.

O acidente - A explosão da galeria subterrânea que fez o tampão de um bueiro ser lançado para o alto, aconteceu na esquina da Rua do Senado com a Avenida Gomes Freire, na Lapa, na noite de 24 de setembro.



Aline havia saído da comemoração do aniversário de um amigo quando foi atingida pelas chamas. Ela teve 50% do corpo queimado e foi uma entre as oito vítimas. Dos outros feridos, cinco já foram liberados e dois permanecem internados.

Aline ficou mais de um mês internada no Hospital da Força Aérea do Galeão. A morte foi confirmada pela assessoria da Força Aérea Brasileira (FAB) na noite da última terça-feira. A Polícia Civil indiciou três funcionários da Light, que vão responder por explosão, homicídio culposo e sete lesões culposas, quando não há intenção de matar. A Light disse que está colaborando com a polícia, mas que não foi informada sobre o indiciamento dos funcionários. A empresa lamentou a morte de Aline e disse que está prestando assistência à família dela e das outras vítimas.