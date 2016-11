Polícia investiga morte de casal em residência no bairro Ponte dos Leites

04/11/2016 às 12:20h Enviado por: Samuel Castro

Os policiais da delegacia de Araruama aguardarão a análise dos corpos para saber a causa das mortes Foto: Divulgação

Policiais da 118ªDP (Araruama) instauraram um inquérito para apurar as causas das mortes de Luiz Alberto Gomes de Oliveira, de 59 anos, e de sua esposa, Edilene de Souza Barbosa de Oliveira, de 63 anos, encontrados sem vida na residência onde moravam na Rua Alfredo Requeijo, no bairro Ponte dos Leites, em Araruama.

Segundo testemunhas, os corpos foram encontrados enforcados, pendurados por uma corda junto com um cachorro sem vida, animal de estimação que seria do casal, na última quarta-feira. A delegacia buscará provas e ouvirá testemunhas para esclarecer as circunstâncias da morte do casal.

Policiais do 25ºBPM (Cabo Frio) foram avisados por populares sobre o encontro dos corpos e realizaram a guarda até a perícia realizada por uma equipe do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) da Policia Civil. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Araruama, onde passarão por exames complementares, para saber o que provocou as mortes. Os exames incluem a retirada de fragmentos de áreas internas dos cadáveres, para saber se ouve ingestão de alguma substancia venenosa.