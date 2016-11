Empresa de gás natural vai prestar atendimento nas cidades da Região dos Lagos

01/11/2016 às 12:10h Enviado por: Sany Medeiros

As cidades da Região dos Lagos vão receber atenção das empresas do grupo Gás Natural Fenosa. A Ceg vai oferecer, a partir do dia 11 de novembro, atendimento aos moradores da região em diferentes pontos, sempre das 10h às 16h.







Os serviços que serão oferecidos são: emissão de segunda via da conta de gás, solicitação de instalação de gás natural, transferência e baixa de titularidade da conta, alteração de dados do cadastro do cliente e inclusão de débito automático, além de informações gerais.





Confira a programação: 11/11 – São Pedro da Aldeia: Rodovia RJ 140, km 2, lotes 3 e 4, Estação; 14/11 – Rio das Ostras: Rodovia Amaral Peixoto, km 150, Costa Azul; 16/11 – Arraial do Cabo: Rua Rebeche, 200, Praia Grande;





17/11 – Cabo Frio: Secovi: Praça Tiradentes, 99, sala 108, Centro (atrás do prédio da prefeitura).





Araruama – Um posto de combustíveis, no Viaduto, em Araruama, foi interditado pelo Corpo de Bombeiros, na tarde de ontem, após um bueiro pegar fogo. Para evitar acidentes, já que ocorria o risco de explosão, os bombeiros isolaram a área. Pedestres e motoristas se assustaram com o barulho e o fogo, que alcançou cerca de dois metros de altura.