Projeto Mais Leitura fica até janeiro na região

03/11/2016 às 15:00h Enviado por: Rennan Rebello

São oferecidos mais de 800 títulos de diferentes gêneros Foto: Divulgação

O projeto Mais Leitura fica em Cabo Frio até o dia 11 de novembro. Mas os moradores da região poderão participar do projeto itinerante em outras cidades que já estão previstas para recebê-lo: São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Araruama. A unidade itinerante estará na Região dos Lagos até janeiro do ano que vem.





O projeto oferece livros novos a preços que variam de R$ 2 a R$ 4. Em Cabo Frio, a unidade está montada no Largo de Santo Antônio, no Centro. O horário de funcionamento é das 9h às 18h, de segunda a quinta. Às sextas-feiras, das 9h às 16h. Não há funcionamento nos fins de semana e feriados. São oferecidos mais de 20 mil livros e cerca de 800 títulos, de diversos gêneros, para todos os gostos e idades. Além de obras didáticas, estão à disposição títulos de importantes autores, como Carlos Drummond de Andrade, e sucessos publicados pelas melhores editoras. Coleções juvenis como “Fantasmas da Rua do Medo” e “Escola de Terror”, a aclamada série “Filosofar” e dezenas de títulos infantis, como os da Turma da Mônica e da Disney, completam os títulos.