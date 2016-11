Operador de máquinas é arrastado na Ferradura

03/11/2016 às 09:35h Enviado por: Rennan Rebello

Cristiano Ribeiro, de 37 anos, foi arrastado por uma forte onda Foto: Divulgação

Bombeiros fazem buscas por homem que desapareceu, no último domingo, enquanto pescava com amigos na Praia da Ferradura, em Armação dos Búzios. Segundo a corporação, o operador de máquinas Cristiano Ribeiro Parreira, de 37 anos, foi arrastado por uma forte onda. Ainda segundo os bombeiros, três mergulhadores do quartel de Cabo Frio e outros três do Rio de Janeiro participam das buscas diárias, entre 7h e 18h. Os militares ainda acrescentaram que as buscas estão sendo priorizadas com mergulhadores e motos aquáticas, devido o mar estar agitado e com água turva, dificultando o trabalho.