Homem atropela e mata irmão

03/11/2016 às 08:31h Enviado por: Rennan Rebello

Homem fugiu após atropelar o irmão na localidade de Campo Redondo na tarde de ontem Foto: Divulgação

Na localidade conhecida como Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia, um homem atropelou e matou o próprio irmão no final da tarde de ontem. De acordo com testemunhas, o crime ocorreu após uma discussão, onde a vítima – Higor Lopes de Souza, de 34 anos, teria tentado atacar o próprio pai com um facão.



Para evitar que Higor atacasse o pai, seu irmão, Hugo Lopes de Souza, de 33 anos, o atropelou. A vítima morreu no local e o acusado fugiu. Ainda segundo informações de conhecidos, a vítima era agressiva com os pais. O caso foi registrado na 125ª DP (São Pedro da Aldeia).

Cabo Frio – Um homem foi encontrado amarrado e amordaçado ao lado de uma cova, em Monte Alegre, Cabo Frio, na última segunda-feira. Policiais do 25º BPM (Cabo Frio) acharam a vítima com cortes causados por golpes de machado, coronhadas de arma de fogo em uma mata no Morro do Cemitério. A equipe estava em patrulhamento quando viu duas motos abandonadas na Rua Beira Alta e um grupo de homens fugindo entre o matagal. Em busca aos suspeitos, o jovem foi encontrado e socorrido pela PM, que o encaminhou para o Hospital Central de Emergência de Cabo Frio.

Segundo os policiais, o jovem contou que seria morto por traficantes da Rainha da Sucata por não querer participar da quadrilha. Na ação, os policiais apreenderam 315 cápsulas de cocaína, machadinho, durex, enxada, cavadeira e duas motos. O caso foi registrado na 126ªDP (Cabo Frio).