Caos financeiro leva a prefeitura a suspender transporte universitário

02/11/2016 às 14:11h Enviado por: Leticia Lopes

Segundo os cálculos da prefeitura, o déficit chega a R$ 37 milhões Foto: Divulgação





Muitas prefeituras do Estado do Rio estão a ponto de decretar estado de calamidade financeira por causa da queda contínua na arrecadação. Para tentar evitar o ‘caos’, a Prefeitura de Casimiro de Abreu continua sendo obrigada a cortar investimentos que não são obrigatórios. O agravamento da crise econômica fez com que o governo municipal suspendesse temporariamente o transporte universitário a partir deste mês.





O município tem tomado diversas medidas para equilibrar o orçamento e manter serviços e projetos básicos. A redução de repasses feitos pelos governo estadual e federal, no entanto, já projetam para índices negativos desde janeiro. As perdas, segundo a Secretaria de Fazenda, chegarão a R$ 37 milhões até dezembro.







“Em abril, o serviço quase chegou a ser suspenso. Na época, o poder público apertou o orçamento para manter o projeto, pois sabemos da importância desse transporte para cada um dos universitários atendidos. Contudo, diante dessa acentuação na crise não dá mais para continuar. Levamos até onde o financeiro permitiu”, disse o secretário de Ordem Pública e Defesa Civil, Cezar Magalhães.





O transporte universitário leva acadêmicos para instituições em Macaé, Rio das Ostras, São Gonçalo, Rio Bonito, Niterói e Cabo Frio.