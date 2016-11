Polícia faz prisões e apreensões

02/11/2016 às 14:02h Enviado por: Leticia Lopes

PM que apreendeu drogas e arma com criminoso que morreu em troca de tiros em Saquarema Foto: Divulgação





Dois homens e uma mulher foram presos por policiais do 25º BPM (Cabo Frio) com arma e drogas em São Pedro da Aldeia, na madrugada de ontem, após uma denúncia anônima sobre o tráfico de drogas. Segundo a PM, eles foram detidos com 17 pequenos tabletes de maconha, 225 papelotes com cocaína e uma pistola 9mm com carregador e 11 munições.





De acordo com os policiais, as prisões e a apreensão aconteceram na Rua do Fogo, próximo ao Pólo Rural Com base nas características repassadas através da denúncia, os agentes abordaram dois suspeitos. Um foi detido com 20 papelotes de cocaína e o outro conseguiu fugir após iniciar uma troca de tiros com os PMs.





O homem detido confessou que eles estavam vendendo drogas na região e revelou um endereço onde morava com o suspeito. Os policiais foram ao local e encontraram o homem que conseguiu fugir com a namorada e a namorada junto com o restante do material. Os três detidos foram encaminhados para a 127ª DP (Armação dos Búzios) onde foram autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.





Saquarema - Em Saquarema, um homem morreu após trocar tiros com policiais do 25º BPM, na madrugada de ontem. A equipe recebeu uma denúncia informando que um grupo estaria fortemente armado na Rua D, no Parque Suam, fazendo a venda de drogas. Com o suspeito, foi encontrado um revólver, munições, 13 cápsulas de cocaína e uma bucha de maconha. O material foi encaminhado para a 124ªDP (Araruama) onde o caso foi registrado.