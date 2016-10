MP obriga Iguaba Grande a ter equipe multidisciplinar

01/11/2016 às 10:20h Enviado por: Sany Medeiros





O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) obteve liminar na Justiça que obriga o município de Iguaba Grande a instalar uma equipe técnica multidisciplinar, dentro do prazo de dez dias, para atender crianças e adolescentes com deficiência.







Esse público era atendido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), que não possui mais convênio com o município. Isso deixou crianças e adolescentes sem receber regularmente o atendimento médico e educacional especializado, como relata a ação civil pública (ACP) ajuizada pela Promotoria de Justiça de Iguaba Grande.





Na decisão em que deferiu a liminar, a juíza Maira Valeria Veiga de Oliveira, da comarca de Iguaba Grande, considerou o perigo da demora decorrente do próprio estado de saúde dos pacientes, que precisam do atendimento especializado. Caso não seja cumprido o prazo da decisão, a multa diária será de R$ 1 mil por criança e adolescente sem atendimento. A equipe multidisciplinar deverá incluir: neuropediatra, neuropsiquiatra geneticista, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, pneumologista, fisioterapeuta, musicoterapeuta, nutricionista, ecoterapeuta e hidroterapeuta, além de monitores para acompanhamento especializado de alunos em classe especiais e comuns de ensino regular. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Iguaba Grande foi procurada, mas não deu retorno até o fechamento desta edição.