Homem troca tiros com a PM e é preso com drogas em São Pedro da Aldeia

01/11/2016 às 10:10h Enviado por: Sany Medeiros





Um homem, suspeito de ter atirado contra um carro da Polícia Militar na Rua Urbano Cunha, no Morro dos Milagres, na última semana, foi preso na noite de domingo. Ele estava com um adolescente de 16 anos, que foi apreendido. Os dois estavam no mesmo local onde houve o confronto com a polícia na semana passada.







O homem, que já tinha anotação criminal por homicídio e cumpriu oito anos, é suspeito de ter participado, na semana passada, de troca de tiros com policiais, que foram recebidos a tiros por um grupo de traficantes na Rua Urbano Cunha. O grupo, na ocasião, conseguiu fugir pela mata após a aproximação da Polícia Militar.





Desta vez, os policiais localizaram a dupla em um terreno baldio durante um patrulhamento de rotina. Quando viram os PMs, eles ainda tentaram fugir, pulando muros de casas, mas foram detidos dentro de uma delas. Eles estavam com 48 trouxinhas de maconha e R$35. Os dois acusados foram levados para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia) e, posteriormente, para a 126ª DP (Cabo Frio), onde o adolescente, que já tinha várias passagens por fato análogo ao tráfico de drogas, foi novamente autuado pelo crime. O homem foi autuado por tráfico e tentativa de homicídio.